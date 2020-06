Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo: Zapata guida l'attacco di Gasp, Gomez ok

Finalmente la ripresa: la Serie A torna, non dal vivo ma in televisione, in ossequio a tutte le accortezze indicate dalle autorità nella lotta al Coronavirus. E in Italia si torna a respirare aria di normalità, almeno per quello che si riguarda lo sport più amato del paese. Ma prima della ripartenza "ufficiale", i quatto recuperi rimandati al momento dello stop e che vedranno in campo Atalanta e Sassuolo. Le ultime sulla gara del Gewiss Stadium (fischio d'inizio domenica alle 19.30), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gian Piero Gasperini cercherà di riproporre la stessa formazione vista nelle ultime uscite. Gollini tra i pali, con la difesa composta da Toloi, Palomino e Djimsiti. Caldara, almeno per il momento, potrebbe partire dalla panchina. Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens andranno a comporre la linea mediana, con Gomez a supporto di Ilicic e Duvan Zapata. Pasalic, per la sfida col Sassuolo, potrebbe non partire nell'undici titolare per essere sfruttato a gara in corso o nella sfida con la Lazio. Rispetto al match con il Valencia, l'ultimo ufficiale, ritornano Toloi e Duvan Zapata: il colombiano ha trovato poco spazio in Champions, ma in campionato rimane uno dei punti di riferimento per il tecnico di Grugliasco.

COME ARRIVA IL - L'allenatore del Sassuolo può contare su una rosa di tutto rispetto che offre un ventaglio importante di scelte. Quelli in maglia neroverde sono scesi in campo con il 4-2-3-1 con Consigli in porta; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos in difesa; Obiang e Locatelli perni di centrocampo; Berardi, Traoré, Boga a supporto di Raspadori. I blu invece sono scesi in campo, sempre con il 4-2-3-1, con Pegolo tra i pali; linea difensiva formata da Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; centrocampo a due con capitan Magnanelli e Bourabia; i tre Defrel, Djuricic e Haraslin dietro all'unica punta Caputo.