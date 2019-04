Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 aprile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

MILAN, ORE CALDE PER GATTUSO. ALLEGRI: “RESTO ALLA JUVENTUS”. ROMA, IL SOGNO RESTA CONTE...E L’AGENTE DI ZANIOLO ATTENDE UNA CHIAMATA - Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Il Milan continua il suo momento negativo. E ora la panchina di Gennaro Gattuso traballa. Sono ore calde, decisive, per il futuro di Ringhio. La società ha preso le classiche ventiquattro ore di tempo per decidere. La sensazione è che si possa proseguire, anche per la mancanza di alternative. Un’idea potrebbe essere Giunti, ma la Primavera del Milan fin qui ha deluso più della prima squadra e sarebbe una mossa azzardata anche per gli equilibri dei giovani rossoneri. Si lavora per la soluzione migliore. Dall’altra parte di Milano da segnalare spifferi parigini che vorrebbero Icardi nei pensieri del PSG e Cavani come idea dell’Inter.

Intanto Massimiliano Allegri ha le idee chiare sul futuro. E fa sapere che “il prossimo anno resterò alla Juventus”, forte anche dell’anno di contratto.

A Roma invece il sogno si chiama Antonio Conte. Obiettivo concreto, che si lavora per centrare completamente. Serviranno contatti costanti e decisi per arrivare all’ex ct della Nazionale. Mentre si continua a lavorare per Nicolò Zaniolo. Contatti in corso per il rinnovo. Totti ha fatto sapere nei giorni scorsi che “le cose si fanno in due”. Il procuratore Claudio Vigorelli ha risposto che rimane in attesa di una chiamata. A fine stagione arriverà il rinnovo. O sarà addio.

NEWCASTLE, BENITEZ PUÒ LASCIARE: CI PENSANO PSG E MARSIGLIA. CRYSTAL PALACE, ZAHA VALUTATO 80 MILIONI. E IL BORUSSIA DORTMUND TRATTA L’ALTRO HAZARD - Rafa Benitez e il Newcastle, futuro in bilico. L’allenatore fa sapere di attendere una chiamata dalla società. Intanto PSG e Marsiglia studiano la situazione. Benitez una valida alternativa per la panchina del futuro.

Tempo di valutazioni in casa Crystal Palace. Zaha vale ottanta milioni. Mentre il Borussia Dortmund si muove sul mercato e pensa all’altro Hazard. Il fratello Thorgan, per ammissione del diretto interessato, è un’idea in casa Dortmund. Mentre Eden continua ad essere nei pensieri del Real Madrid...