Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, 15 MILIONI DI EURO PER IL CENTRALE DIFENSIVO: DUE I NOMI. HELLAS VERONA, IL TALENTO LOVATO VALE GIA’ 20 MILIONI. FIORENTINA, IL DESTINO DI IACHINI È GIA’ SCRITTO: PRANDELLI PRONTO A TORNARE. NAPOLI, CON LA SOSTA ARRIVA IL RINNOVO DI GATTUSO: NON CI SARANNO PENALI. ROMA, IL PSG PRONTO A RISCATTARE FLORENZI A TITOLO DEFINITIVO.

A gennaio, spiega la 'Gazzetta dello Sport', il Milan avrà un budget da 15 milioni di euro per il centrale di difesa. Le prime scelte sono due calciatori classe 2000: il primo è il turco Ozan Kabak, già cercato in estate e per il quale - si legge - lo Schalke 04 nella prossima finestra di calciomercato può concedere uno sconto. Il secondo nome è quello di Matteo Lovato, altro classe 2000 che si sta mettendo in luce in questo avvio di stagione con la maglia dell'Hellas Verona.

L'Hellas Verona si gode il gioiellino Matteo Lovato. Finito già nel mirino del Milan, il difensore classe 2000 è stato grande protagonista di questo avvio di stagione con sei partite di campionato disputate e prestazione oltre ogni più rosea aspettativa. Tanto è bastato, scrive la 'Gazzetta dello Sport', per far impennare già la sua valutazione: a chi chiede il prezzo del suo cartellino, adesso il patron Setti chiede 20 milioni di euro.

Anche sulle pagine odierne di Tuttosport la sfida di questa sera tra Parma e Fiorentina viene inquadrata come un banco di prova decisivo per il futuro di Beppe Iachini: come riporta il quotidiano, in palio stavolta al Tardini ci sono molto più dei tre punti, c’è il futuro professionale del tecnico anche se più passano le ore più lievita la sensazione che per Iachini sia ormai già scritto: al di là del risultato di questa sera contro il Parma, sarà con ogni probabilità lontano dalla Fiorentina, dove è pronto a tornare Cesare Prandelli. Ma è giusto - scrive il quotidiano - che al tecnico ascolano che ha fatto parte da giocatore della storia del club e del cuore dei tifosi venga concessa un’altra chance per tirare fuori tutto: orgoglio, carattere, voglia di riassaporare la vittoria nella gara numero 50 della gestione Commisso, per riscattare la figuraccia di Roma e per respingere l’ondata di critiche arrivate in queste ore.

Rino Gattuso è ad un passo dal rinnovo di contratto con il Napoli. Accordo totale, manca solo la firma e l'annuncio ufficiale. Ulteriori dettagli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che scrive: "La sosta potrebbe essere il momento propizio per il rinnovo di Gattuso. L’intesa è stata raggiunta senza l’inserimento di penali, s’attende solo che la palla passi agli avvocati per formalizzare il prolungamento fino al 2023".

Sono bastate poche partite al PSG per convincersi. Secondo quanto riportato dal portale iberico Todofihajes infatti, il club campione di Francia vuole acquistare Alessandro Florenzi a titolo definitivo. Il PSG - si legge - sta già pensando all'offerta da fare alla Roma per l'esterno, arrivato in estate in prestito dal club giallorosso. Florenzi sta convincendo tutti, a partire dal tecnico Tuchel.

PROVERAI A PORTARE MESSI ALL'ATLETICO? SUAREZ: "NO A ME INTERESSA SOLO CHE SIA FELICE". JAMES RODRIGUEZ: "SOLO L'EVERTON SI E' FIDATO DI ME. SARO' SEMPRE GRATO A MISTER ANCELOTTI. BORUSSIA DORTMUND, HAALAND HA L'ACCORDO VERBALE PER PARTIRE NEL 2022: REAL MADRID IN POLE.

Lunga e interessante intervista concessa al quotidiano spagnolo 'AS' dal nuovo attaccante dell'Atletlco Madrid Luis Suarez. Il Pistolero ha parlato a lungo anche di Leo Messi, suo grande amico. E ha detto che in alcun modo proverà a condizionarlo in merito al suo futuro: "Continuiamo a parlare spesso. Ma parliamo della vita, di quello che sta succedendo oggi. L'altro giorno era il compleanno di mio figlio, recentemente è arrivato anche il suo compleanno, e abbiamo parlato anche di queste cose. Abbiamo un buon rapporto e non parliamo solo di calcio. Cerchiamo di sostenerci a vicenda su questioni personali ed emotive. Ma se Messi lascerà il Barcellona, con Simeone proverai a convincerlo a venire all'Atletico Madrid? E' stato poi chiesto a Luis Suarez, che ha risposto così: "Leo è abbastanza maturo per prendere le decisioni che deve prendere. Non gli chiederò mai niente, anzi, difenderò sempre le scelte che prenderà, basta che sia felice. Se a un certo punto dovesse presentarsi questa possibilità, certo, gli parlerò delle meraviglie di questo club. Ma solo in questo caso, perché penso che sia lui a dover prendere la decisione migliore per lui stesso".

Intervistato da BT Sports, James Rodriguez racconta il passaggio dal Real Madrid all'Everton, dove ha ritrovato il suo mentore Carlo Ancelotti: "Sa benissimo come mi comporto dentro e fuori dal campo. La presenza del mister è stato un motivo sufficiente per venire qui. L'Everton si è fidato di me in un momento in cui nessuno lo faceva. Sarò sempre grato a questo club e a mister Ancelotti".

Quale sarà il futuro di Erling Braut Haaland? Come riporta AS l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund ha un accordo verbale con i gialloneri per lasciare il club nel 2022. Il Real Madrid al momento è in pole, ma nelle ultime settimane ha preso forza la candidatura del Manchester United.