Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Tramite il sito ufficiale rossonero arriva l'annuncio dell'ingaggio del centrocampista classe 2000 in arrivo dal Brescia. Nelle scorse ore Tonali ha firmato un contratto quinquennale con i rossoneri.

Questo il testo del comunicato: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore indosserà la maglia numero 8.

Ciprian Tatarusanu, riporta 'Sky', sarà il vice di Gianluigi Donnarumma nel Milan nella stagione 2020/2021. Il portiere rumeno - che nell'ultima stagione ha giocato sei partite con la maglia dell'Olympique Lione - ha definito l'accordo col club rossonero per la prossima stagione. Tatarusanu sarà in Italia già oggi, previste per domani le visite mediche e poi la firma del contratto triennale.

Il messaggio Instagram pubblicato da Luis Suarez nelle scorse ore ha generato dubbi e preoccupazioni fra i tifosi juventini, ma come già spiegato la stilettata del Pistolero non aveva nulla a che fare con la trattativa con la Juventus e riguarderebbe, invece, le sue ipotetiche richieste per liberarsi dal Barça. La trattativa come detto, in attesa dell'esame di italiano che il giocatore dovrà sostenere per ottenere il passaporto comunitario, prosegue spedita: fra Suarez e la Juventus esiste un'intesa per un biennale da 10 milioni di euro più bonus, mentre col Barça la trattativa è impostata su basi simili a quelle che hanno portato all'addio di Rakitic al Camp Nou. Ovvero un indennizzo basso per il Barcellona con annessi bonus legati a risultati singoli e di squadra. Una formula articolata che permetterebbe al giocatore di liberarsi dal club catalano senza particolari contrattempi e alla Juventus di non spendere cifre eccessive per il cartellino. Il tutto, ovviamente, in attesa del famoso esame B1.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Moise Kean che è il primo obiettivo come attaccante di riserva per la Juventus. Cresciuto nelle giovanili bianconere, la Juventus vuole però il giocatore solo in prestito dall'Everton. Kean sarebbe felice di tornare a Torino, talmente tanto da aver stoppato la corte del Borussia Dortmund. La sua priorità è una nuova esperienza alla Juventus e finché ci sarà la possibilità, non valuterà altre strade.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che ieri è andato in scena un altro summit a Barcellona tra Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, e il club catalano. L'entourage lavora senza sosta per liberare il passaggio del giocatore all'Inter: dopo aver risolto il discorso relativo all'ultimo anno di ingaggio, l'ultimo nodo da sciogliere tra il club catalano e Vidal resta quello che riguarda alcuni vecchi premi che spetterebbero al cileno e non ancora incassati. Tutto fatto per il contratto in nerazzurro: due anni più opzione per un terzo a circa 6 milioni a stagione. Lo sbarco in Italia è previsto entro la settimana.

Il Bayern Monaco saluta ufficialmente Ivan Perisic. Il club bavarese, sui propri canali social, ha ringraziato l'attaccante croato con l'immagine dei tre trofei vinti in stagione dalla compagine tedesca. "Grazie di tutto Ivan", questo il messaggio della società dopo le parole del tecnico Hans Flick. La squadra tedesca ha deciso di non riscattare il croato dall'Inter, così come Coutinho e Odriozola.

La situazione legata a Edin Dzeko può bloccare il domino delle punte. E quindi anche la possibile partenza direzione Roma di Arkadiusz Milik. In caso di passaggio del bosniaco alla Juventus, i giallorossi avrebbero optato per il polacco intavolando uno scambio con il Napoli che avrebbe portato Under ai piedi del Vesuvio.

Nel caso in cui però i bianconeri dovessero, come sembra, puntare su Luis Suarez ecco che i capitolini non avrebbero più libero lo slot della prima punta e, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’affare potrebbe anche saltare. Così i partenopei si starebbero già guardando intorno ritornando a valutare anche la pista estera per Milik con il Tottenham che sarebbe in prima fila.

Il Paris Saint-Germain non molla Fabian Ruiz. Lo scrive Tuttosport: la formazione di Thomas Tuchel non si arrende nella corsa allo spagnolo ma il Napoli non molla altrettanto. La richiesta per l'ex giocatore del Betis Siviglia e nazionale iberico è di 70 milioni di euro. Troppi, anche per il PSG.

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha reso noto l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Valencia dell'esterno Cristiano Piccini. Di seguito il comunicato orobico: "Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Nato a Firenze il 26 settembre 1992, Cristiano è un laterale di piede destro che può giocare indifferentemente sia come terzino che come esterno a tutta fascia: intelligente tatticamente, è dotato di un buon piede e di ottima tecnica che gli consentono anche di essere molto efficace nei cross.

Papu Gomez e l’Al Nassr, sono ore calde. Sabato notte vi abbiamo raccontato dell’offerta da 15 milioni del club saudita all’Atalanta e del biennale con opzione proposto al giocatore. Poi il rilancio dell’Al Nassr che si è spinto fino a 7,5 annui più bonus e vari benefit. Sono ore calde, emissari della società saudita sono segnalati in Italia e le parti si starebbero avvicinando sensibilmente alla chiusura della trattativa, con il cauto ottimismo che contraddistingue questo tipo di operazioni. L’ultima parola spetterà al Papu Gomez, che è legato alla piazza di Bergamo. L’Atalanta ha aperto alla cessione, non farà resistenza se il giocatore dovesse decidere di andare via. Entro domani arriverà la decisione finale, anche perché l’Al Nassr dovrà poi completare le liste per la Champions.

Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Atalanta Bg le prestazioni sportive dell’esterno Lennart Czyborra (Berlino, GER, 03/05/1999) con la formula del prestito biennale e successivo obbligo di riscatto.

Arriva la conferma per Federico Dimarco, che resterà all'Hellas Verona anche nella prossima stagione. L'ex Parma ottiene rimarrà in prestito con diritto di riascatto: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato l’intesa con FC Internazionale Milano per la permanenza in gialloblù – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, con opzione di riscatto - del calciatore Federico Dimarco, che nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 13 presenze in Serie A TIM con la formazione di mister Ivan Juric, fornendo tre assist-gol, di cui uno nel match casalingo pareggiato con l’Inter (2-2) e due nella vittoriosa partita - anch’essa disputata al ‘Bentegodi’ - contro la Spal (3-0). Hellas Verona FC si compiace della permanenza in gialloblù di Federico Dimarco e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – per la stagione 2020-2021".

BARCELLONA, KOEMAN CONFERMA CUOTINHO: IL BRASILIANO RESTA IN BLAUGRANA. ATTESA PER WIJNALDUM: KLOPP INCONTRERÀ L'OLANDESE. IL MANCHESTER UNITED CI PROVA PER REGUILON MA LA RECOMPRA IMPOSTA DAL REAL FRENA I RED DEVILS. AREOLA RIPARTE DAL FULHAM

Philippe Coutinho resterà al Barcellona. La conferma nelle ultime ore, ai microfoni di 'Cadena Ser', è arrivato direttamente dal suo procuratore Kia Joorabchian. L'attaccante brasiliano dopo due anni in prestito al Bayern Monaco è rientrato in Catalogna con quattro giorni di anticipo per mettersi subito a disposizione di Ronaldo Koeman. Un atteggiamento che ha apprezzato il manager olandese, che ha deciso di confermarlo per la prossima stagione.

Giorni decisivi per il futuro di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese sotto contratto con il Liverpool incontrerà Jurgen Klopp per discutere del proprio futuro. Le voci che arrivano da Barcellona potrebbero creare qualche problema in casa reds, dunque il manager tedesco vuole capire quali sono le intenzioni del centrocampista. Koeman nel frattempo attende ulteriori sviluppi.

Tutti pazzi per Sergio Reguilon. L'esterno mancino del Real Madrid piace praticamente a mezza Europa, compreso il Manchester United: i red devils vogliono convincere i blancos, ma la recompra che i madrileni vogliono imporre frena il club inglese. Al momento lo United non vuole avviare una trattativa a queste condizioni, ma Solskjaer - stando alla stampa inglese - tenterà un nuovo assalto nei prossimi giorni. A riportarlo è il Mirror.

Conteso da diverse squadre, il portiere franco-filippino Alphonse Areola (27) alla fine ha scelto il Fulham. Il nazionale francese lascia il Paris Saint Germain in prestito annuale con diritto di riscatto.