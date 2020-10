Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, TORNA DI MODA GERVINHO, PREVISTO UN INCONTRO PER IL RINNOVO DI DE VRIJ. JUVENTUS, SARRI HA FIRMATO LA RISOLUZIONE. MILAN, PRESTO APPUNTAMENTO PER I RINNOVI DI DONNARUMMA E ROMAGNOLI, POSSIBILE PROMOZIONE A SECONDO DI ANTONIO DONNARUMMA PER FAVORIRE IL RINNOVO DEL FRATELLO. NAPOLI, GETTATE LE BASI PER IL RINNOVO DI GATTUSO. TORINO, OCCHI SU KVARATSKHELIA.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter pensa ancora a Gervinho con l'attaccante ivoriano che potrebbe arrivare a gennaio anche grazie agli ottimi rapporti col Parma. L'idea potrebbe essere quella di uno scambio di prestiti con Pinamonti, anche perché Conte ha bisogno di un contropiedista e il prossimo mercato servirà per correggere il tiro rispetto a quello estivo.

Si avvicina il rinnovo di Stefan de Vrij con l'Inter. Secondo quanto riportato da Sportitalia nelle prossime ore è previsto un incontro tra il club e Mino Raiola, agente del calciatore per trovare l'accordo definitivo per il prolungamenti, con tanto di adeguamento dell'ingaggio. L'attuale contratto scadrà nel 2023, ma i nerazzurri vogliono allungare la scadenza di altri due anni.

Maurizio Sarri e la Juventus, adesso è ufficialmente addio. L’allenatore ha risolto oggi il contratto che lo legava ai colori bianconeri. Adesso lo aspetta una nuova avventura, pronto a ripartire e libero sul mercato. Sarri-Juve, adesso è addio. E la Fiorentina, che intanto ha ripreso il suo cammino positivo con Beppe Iachini, resta comunque vigile...

Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, Mino Raiola oggi sarà a Milano e tra gli appuntamenti fissati in agenda ce n'è anche uno con il Milan per parlare dei rinnovi di Gigio e Antonio Donnarumma oltre a quello di Alessio Romagnoli. Non è da escludere che questo blitz italiano serva anche per incontrare Inter e Juventus.

In casa Milan è scoppiato il caso portieri in seguito alla positività di Gianluigi Donnarumma e alla conseguente promozione di Tatarusanu, acquistato in estate proprio per fare da vice al titolarissimo classe '99. Il portiere rumeno non ha convinto, anzi ha lasciato spazio a grandi dubbi dopo la prestazione negativa contro la Roma. Se dovesse confermarsi negativamente anche in Europa, allora i rossoneri potrebbero pensare anche a promuovere Antonio Donnarumma, fratello maggiore del titolare. Un modo non solo per cercare una soluzione al problema tecnico, ma anche per provare a rinsaldare ulteriormente il legame con la famiglia Donnarumma e provare ad arrivare all'accordo con Raiola per il rinnovo di Gigio. A riportarlo è Il Giornale.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sarebbe così vicino il rinnovo di Rino Gattuso con il Napoli, visto che al momento il tecnico non ha nessuna intenzione di accettare la clausola rescissoria che invece De Laurentiis avrebbe previsto. Le basi sono state gettate, ma la partita si giocherà sull'eventuale penale per l'interruzione anticipata del rapporto, che l'allenatore non ha intenzione di accettare.

Hanno già iniziato a muoversi gli scout del Torino in vista della prossima sessione di mercato. Al centro delle attenzioni: la ricerca di calciatore in grado sia di giocare sulla trequarti che aprirsi sugli esterni e allargare il gioco. Un identikit, questo, che pare aver indirizzato la dirigenza granata in Russia e più precisamente in casa del Rubin Kazan, formazione nella quale milita Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano classe 2001. Il ragazzo 19enne è arrivato al Rubin nel luglio 2019 dalla formazione georgiana del Rustavi. In passato, per lui, anche una breve parentesi alla Lokomotiv Mosca.

MANCHESTER UNITED, NEL MIRINO C'E' GRAVENBERCH, ROMERO PUO' TORNARE IN ARGENTINA. ZENIT, CONTATTI CON POCHETTINO. L'EX INTER EMRE NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DEL FENERBAHCE.

Ryan Gravenberch continua ad attirare le attenzioni dei principali club europei. Il centrocampista dell'Ajax, che ha disputato una buona gara anche contro l'Atalanta in Champions, recentemente è finito nel mirino di Barcellona e Juventus, ma negli ultimi giorni anche il Manchester United avrebbe mostrato il proprio interesse per il calciatore 18enne. A riportarlo è il Daily Mirror.

Dopo la rottura con il Manchester United per Sergio Romero potrebbe esserci il ritorno in patria. L’esperto portiere infatti, come riporta il Daily Star, sarebbe finito nel mirino del Racing Avellaneda che avrebbe presentato un’offerta per il giocatore. Romero dovrà però ridursi l’ingaggio per venire incontro al club argentino e permettere la conclusione dell’affare.

Lo Zenit San Pietroburgo ha un sogno: Mauricio Pochettino. Dopo aver ingaggiato in passato grandi allenatori come Roberto Mancini, André Villas-Boas e Luciano Spalletti, il club russo sarebbe in pressing da giorni per convincere l'ex tecnico del Tottenham a subentrare a Sergei Semak. Ma l'argentino, in cuor suo, spera in una chiamata più importante: il Real Madrid e il Manchester United sono piazze calde, in cui potrebbe succedere di tutto, e il suo nome sarebbe in cima alla lista. A riportarlo è The Sun.

Emre Belozoglu, ex giocatore con un passato nell'Inter, è il nuovo direttore sportivo del Fenerbahce. Il nuovo dirigente aveva lasciato il calcio giocato non più tardi dello scorso agosto e ora è già pronto a ripartire dicendosi "felice ed orgoglioso" del nuovo ruolo all'interno del club turco.