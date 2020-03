I record stagionali della Lazio: tutti i numeri dei biancocelesti

“Lotito pensa di avere una squadra imbattibile” ha detto domenica scorsa Massimo Cellino, presidente del Brescia. Una sensazione, quella del numero uno della Lazio, largamente condivisa anche nella piazza biancoceleste, che quest’anno ha potuto ammirare una squadra quasi perfetta. Perché il gruppo guidato da Inzaghi , oltre a giocare un calcio propositivo e divertente, è molto efficace e domenica dopo domenica ha messo insieme numeri da capogiro, infrangendo record su record.

Il primo che balza agli occhi è il numero di punti: 62. Mai ne aveva fatti così tanti in 26 giornate di campionato, neanche nel ’99-’00, la stagione del secondo scudetto quando erano 50. Frutto di una striscia di imbattibilità storica, che dura da ben 21 giornate: l’ultima sconfitta risale allo scorso 25 settembre in casa dell’Inter per 1-0. Poi non ha più perso e nessuno in Europa può vantate uno score del genere: il PSG, secondo, è 'solo' a 15 risultati utili. In questo filotto ci sono anche le 11 vittorie consecutive, dall'1-2 alla Fiorentina al 5-1 alla Sampdoria: il precedente record del club risaliva al 1998-99 ed era di 9. Ha inoltre riconquistato, per una settimana, il primo posto in classifica che non aveva da vent’anni. Bene anche per il numero di gol fatti: da 9 trasferte va sempre in rete (solo nel 2006 si è registrato un dato simile), mentre in 12 partite consecutive la Lazio ha segnato almeno 2 gol (a 13 avrebbe raggiunto il Grande Torino, ma contro il Napoli all’Olimpico l'11 gennaio la partita fini 1-0). Merita menzione anche Ciro Immobile: con i suoi 27 centri in 26 giornate di campionato ha raggiunto il traguardo stabilito da Angelillo 1958-1959. Il record di A di 36 gol di Higuain dista soltanto 9 lunghezze.