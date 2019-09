Notizia clamorosa in arrivo dalla Germania. Secondo quanto riportato da Sport Bild infatti, per sostituire l'infortunato Giorgio Chiellini, la Juventus si sarebbe fiondata su Jerome Boateng del Bayern Monaco. Secondo il quotidiano tedesco l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo. Il difensore questa mattina non si è allenato con la squadra e non ha preso parte al al tradizionale servizio fotografico di inizio anno con il Bayern Monaco.