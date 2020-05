Wyscout Ranking. Torna la Bundes: Lewandowski bomber. Ma la sorpresa è Sancho

vedi letture

La Bundesliga è pronta per tornare in campo. L'annuncio ufficiale, arrivato in settimana, prepara tutto per il ritorno delle stelle del campionato tedesco. Tuttomercatoweb.com offre grazie ai Rankings di Wyscout, la piattaforma leader per l'analisi dei dati per lo scouting e per i protagonisti del mondo del pallone, le classifiche dei top 5 divise per sezioni.

Marcatori e assist

Chiaramente la classifica più facile e diretta. Due diverse dove, però, guidano giocatori del Bayern Monaco. Da una parte un implacabile e sempreverde Robert Lewandowski. Dall'altra Thomas Muller. La grande rivelazione però è Jadon Sancho, baby stella del Borussia Dortmund che nella classifica complessiva gol+assist sarebbe il miglior giocatore della Bundesliga. Sorprese: quarto tra i marcatori è l'ex meteora del Palermo, lo svedese Quaison. Al terzo posto per gli assist c'è un giovane centrocampista ex PSG, Nkunku del Lipsia.

1) Robert Lewandowski (Bayern Monaco), 25 gol

2) Timo Werner (RB Lipsia), 21 gol

3) Jadon Sancho (Borussia Dortmund), 14 gol

4) Robin Quaison (Mainz 05), 12 gol

5) Marco Reus (Borussia Dortmund), 11 gol

1) Thomas Muller (Bayern Monaco), 15 assist

1) Jadon Sancho (Borussia Dortmund), 15 assist

3) Christopher Nkunku (RB Lipsia), 11 assist

4) Serge Gnabry (Bayern Monaco), 9 assist

4) Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), 9 assist