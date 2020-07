Il Premier Conte annuncia: "Stato di emergenza per il Coronavirus entro il 31/7"

"Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il Coronavirus dopo il 31 luglio. Questo serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione". Queste le parole del Premier Giuseppe Conte a margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose a Venezia. La proroga farà sì che Palazzo Chigi potrà far ricorso a nuovi Dpcm (strumenti legislativi che non hanno bisogno di passare dal varo delle Camere, al contrario dei decreti). Mentre con lo stato d’emergenza la Protezione civile manterrà un ruolo centrale, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. A riportarlo è Repubblica.it.