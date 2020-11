Inter, Conte: "Dobbiamo lavorare. Quanto sento certi giudizi mi vengono i peli dritti"

All’Inter serve una scossa per svegliarsi, i nerazzurri lo hanno dimostrato ancora una volta rimontando il Torino dallo 0-2 al 4-2. Ai microfoni di Sky, Antonio Conte interviene così sull’argomento: “Dimostra che abbiamo tanta strada da fare per diventare una grande squadra, che non permette queste situazioni o lo permette una tantum. Una grande squadra in dodici partite non può permettersi tante rimonte. Significa che non lo siamo e che dobbiamo lavorare per diventare una grande squadra. Ecco perché quando sento giudizi esagerati mi vengono i peli dritti, so il percorso che dobbiamo fare e per cui dobbiamo passare. Delle volte a sentire ci si fa ammaliare, noi dobbiamo restare coi piedi per terra, fare i solchi in campo quando giochiamo. E poi lì potremo parlare di Inter protagonista, che vuole lottare per vincere. Altrimenti sono chiacchiere, che tanti fanno anche per crearci problemi”.

