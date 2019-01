Inter, sale l'offerta per Icardi: Marotta offre 7 milioni di euro a stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la trattativa tra l'Inter e Wanda Nara per il rinnovo ci Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta sta per alzare l'offerta fino a 7 milioni di euro, bonus compresi, avvicinandosi alla cifra chiesta dalla moglie-agente del calciatore, fissata a 8. Possibile che si possa trovare finalmente una soluzione per la fumata bianca fino al 2023, con i nerazzurri che hanno fretta di chiudere, in modo da togliere anche la clausola da 110 milioni di euro presente nell'attuale contratto dell'argentino.