Inter, sondaggio del Boca per Icardi: no di Wanda Nara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i club interessati a Mauro Icardi c'è anche il Boca Juniors. Questo, almeno, quanto risulta alla redazione di Fox Sports Argentina, che parla di un sondaggio dei dirigenti Xeneizes per il bomber di Rosario: l'ex capitano dell'Inter, però, non seguirà le orme di Daniele De Rossi per volontà della moglie e agente Wanda Nara, in questo momento non intenzionata a tornare in patria. Inoltre, il club nerazzurro non prende in considerazione l'ipotesi di un prestito, ma solo di cessione definitiva del giocatore. Lo riporta Fcinternews.it.