© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Matias Vecino, autore del primo gol nel derby tra Milan e Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo cercato di dimenticare la brutta figura di giovedì, per evitare problemi. Oggi eravamo messi bene in campo, abbiamo creato diversi problemi al Milan".

In quella posizione sei stato a tuo agio? "Questo lo deve dire il mister, ma abbiamo provato così, io dovevo fare il pressing sul vertice basso. È andata bene, vedremo in futuro. È una posizione che ho già fatto in passato e mi trovo bene".

Hai ottimi tempi di inserimento. "In una posizione più avanzata sono più lucido e con gli spazi più ampi mi trovo meglio".

Che cosa è successo prima di questo match? "Abbiamo parlato, il momento era delicato. L'importante era lasciare dietro per non avere difficoltà. Per arrivare in Champions dobbiamo rimanere uniti".