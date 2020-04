#iorestoacasa - TMW consiglia: "Goal!", il sogno di ogni ragazzo diventa realtà

La trama scontata e alcune scene stucchevoli non lo rendono propriamente il miglior film sul calcio mai girato, ma Goal è lo spot perfetto per esaltare i valori del football e far innamorare soprattutto i più giovani. Perché? È la storia che ogni ragazzo sogna di vivere: arrivare a giocare in un campionato importante e da lì cominciare la scalata verso la gloria. Il protagonista, Santiago Muñez, ci riesce in modo quasi casuale: messicano arrivato a Los Angeles illegalmente, viene notato da un osservatore del Newcastle, che gli propone un provino. Dopo mille difficoltà, riuscirà a ritagliarsi un posto in prima squadra e ad essere decisivo nella corsa alla Champions League, segnando il gol della vittoria nell'ultima partita della Premier League.

Una storia a lieto fine, che avrà un seguito (anzi, due) e che all'epoca (2005) fece impazzire gli adolescenti, soprattutto per la presenza, come comparse, di molti campioni dell'epoca: da Raul a Shearer, fino a Beckham, Zidane, Lampard e Gerrard, tanti prestarono il proprio volto a questo prodotto. Insomma, un film da far vedere ai figli, ma che in età adulta perde gran parte del fascino.