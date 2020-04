#iorestoacasa - TMW consiglia: "Il Grande Torino", la mini fiction sulla leggenda granata

vedi letture

"Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta". Così scrisse Indro Montanelli il 7 maggio 1949, sul Corriere della Sera, il giorno dopo i funerali di quella squadra leggendaria che trovò la sua fine in un tragico schianto sulla collina di Superga. Quello stesso attimo che aveva impiegato per entrare nel cuore di tutti gli appassionati; il mito del Grande Torino ha ispirato generazioni di calciatori e sportivi di ogni genere ed è stato tramandato grazie all'opera di giornalisti, scrittori, musicisti e artisti,

Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. Era questo l'undici titolare, recitato a memoria ancora oggi. Ne morirono diciotto, oltre a 13 fra dirigenti, staff tecnico, giornalisti e membri dell'equipaggio.

La RAI, nel 2005, decise di girare una mini-serie di 180', Il Grande Torino. È la storia di Angelo, adolescente emigrato con la sua famiglia nel capoluogo piemontese, che sogna di poter giocare con la sua squadra del cuore, quella granata, nonostante i genitori non siano d'accordo e cerchino di convincere il ragazzo a laurearsi. Ma la passione per il calcio è troppo grande e il protagonista le prova tutte per avvicinarsi a capitan Mazzola e i suoi idoli e ottenere un provino. Tutto sembra andare per il verso giusto, fino a quel maledetto 4 maggio.