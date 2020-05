#iorestoacasa - TMW consiglia: "Il Mundial dimenticato", il falso documentario ispirato da Soriano

Le inquietanti immagini di uno scheletro umano ritrovato nella Patagonia argentina in mezzo ai fossili di dinosauri, abbracciato a un oggetto simile a una macchina da presa, aprono questo documentario molto particolare. Le indagini, in poco tempo, svelano quello che gli storici e gli appassionati di calcio aspettavano da oltre mezzo secolo: quei resti appartengono a Guillermo Sandrini, cineoperatore argentino di origini italiane, e costituiscono la tessera mancante per ricomporre il mosaico del Mundial dimenticato e mai raccontato, quello che si sarebbe disputato nel 1942 in Patagonia. Così, il giornalista Sergio Lewinsky comincia la sua inchiesta su quella competizione disputata nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, alla quale presero parte 12 Nazionali, composte da giocatori professionisti e gente comune.

"Il Mondiale del 1942 non figurano in nessun libro di storia. Si giocarono nella Patagonia argentina, senza sponsor né giornalisti, e nella finale accaddero cose strane, come il fatto che si giocò un giorno e una notte senza riposo, che le porte e il pallone sparirono e che il temerario figlio di Butch Cassidy

tolse all’Italia tutti i suoi titoli". Così scrive Osvaldo Soriano, nel suo racconto "Il figlio di Butch Cassidy". E proprio questo racconto ha ispirato i due visionari registi, Lorenzo Garzella e Filippo Marcelloni, che hanno ricomposto minuziosamente tutti i dettagli di quell'incredibile torneo. Un'opera straordinaria, resa in modo talmente credibile da sembrare vera. Un falso documentario, appunto, geniale e assolutamente imperdibile.