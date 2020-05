#iorestoacasa - TMW consiglia: "La grande finale", il trionfo azzurro nel Mondiale tedesco

vedi letture

Luca Zingaretti è la voce narrante del documentario sulla Coppa del Mondo del 2006. "The Official Film of The 2006 FIFA World Cup" (questo il titolo originale, con Pierce Brosnan a raccontare la manifestazione) dura quasi cento minuti, in cui si possono rivivere quei giorni di grande esaltazione per il calcio italiano.

Un Mondiale che è ancora vivo nella memoria di tutti, dalla partita inaugurale, quella tra la Germania e il Costa Rica, fino all'ultimo atto, giocato a Berlino il 9 luglio. Gli azzurri allenati da Marcello Lippi, dopo aver superato un girone impegnativo, avevano battuto l'Australia agli ottavi e l'Ucraina ai quarti, per poi trovarsi di fronte i padroni di casa tedeschi, a Dortmund. Grosso e Del Piero trascinarono i compagni di squadra in finale, contro la Francia, rivale storica e guidata in campo dalle magie di Zidane. Il resto è leggenda: Zizou segna dagli 11 metri, Materazzi pareggia di testa, poi ai supplementari i due si scontrano. Una capocciata indimenticabile, che causerà l'espulsione dell'attuale tecnico del Real Madrid. L'eroe sarà ancora Fabio Grosso, che trasformerà il rigore decisivo e permetterà a capitan Fabio Cannavaro di alzare al cielo l'agognato trofeo.