#iorestoacasa - TMW consiglia: "Sunderland 'til I die 2". Un amore viscerale, oltre la categoria

Dopo la fortunata, a livello di critica e pubblico, prima stagione (otto episodi) il docu-reality sul Sunderland va avanti continuando a raccontare (in sei episodi) il rapporto viscerale fra la squadra biancorossa, nobile decaduta del calcio inglese, la città a vocazione operaia e i suoi tifosi sempre appassionati e legati alla squadra nonostante il declino degli ultimi anni. Se la prima stagione si era conclusa con la retrocessione in Football League One e con il cambio di proprietà – da Ellis Short a Stewart Donald – questa racconta la stagione 2018/19 conclusasi con la mancata promozione del club in Championship a causa della sconfitta nella finale play off.

Un racconto che mescola le immagini delle partite a quanto succede sugli spalti – raccontando anche attimi di tensione quando le cose vanno male – le testimonianze di giocatori, dirigenti e membri dello staff a quelle dei tifosi che in prima persona ci mostrano come vivono e soffrono le partite e l'andamento della loro squadra. Una serie meravigliosa che mostra anche i lati oscuri del tanto idolatrato calcio inglese e mette in primo piano la passione vera e genuina di chi ha il sangue biancorosso che scorre nelle vene.