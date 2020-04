#iorestoacasa - TMW consiglia: "When Saturday Comes", Sean Bean gioca con lo Sheffield Utd

Quando ancora non interpretava personaggi che facevano una brutta fine nelle grandi saghe e serie televisive (Boromir de Il Signore degli Anelli ed Eddard Stark de Il Trono di Spade, per intenderci), Sean Bean riuscì a coronare il suo sogno di giocare per lo Sheffield United. Era il 1996 e nelle sale inglesi usciva When Saturday Comes, un film per la verità non molto apprezzato e famoso, anche se il talento dell'attore è riuscito comunque ad emergere.

Bean è Jimmy Muir, lo stereotipo del calciatore dell'epoca: talentuoso ma dal potenziale inespresso, interessato più alla vita notturna che alla carriera. Lavora in un birrificio di Sheffield e la sua famiglia è disastrata. Cosa potrebbe mai cambiare la sua vita? Un torneo amatoriale, ovviamente, in cui viene notato da un osservatore che gli procura un provino per la sua squadra del cuore, nonostante non sia più giovanissimo. Le cose non andranno secondo i piani e Muir dovrà riconsiderare tutte le sue scelte e provare ad auto-disciplinarsi per raggiungere finalmente il successo.