Joronen salva il Brescia: meglio l'Udinese, ma al Rigamonti è 0-0 dopo 45'

Scontro salvezza al Rigamonti, dove il neo-arrivato Diego Lopez debutta sulla panchina del Brescia contro un'Udinese a caccia di altrettanti punti e di risposte dopo le ultime quattro sconfitte consecutive. Ne viene fuori, così, un primo tempo molto combattuto e pieno di occasioni da rete (soprattutto da parte dei bianconeri), anche se il risultato parziale resta fermo sullo 0-0.

Parte forte l'Udinese, che conquista fin dai primi minuti il pallino del gioco e già al 2' sfiora il vantaggio: grande combinazione tra Okaka e Lasagna con l'ex Carpi che arriva in area di rigore, prova il mancino e centra subito la traversa. Per la risposta del Brescia bisogna aspettare il 21', quando Balotelli strozza l'urlo in gola ai tifosi di casa con un gran tiro da fuori area che rasenta la traversa. È il primo squillo delle Rondinelle, ma col passare dei minuti i friulani continuano a condurre il gioco e a costruire azioni pericolose in area avversaria. Okaka ci prova al 27': intervento provvidenziale di Cistana che devia sull'esterno della rete. Un minuto più tardi, sul conseguente angolo, De Maio chiama invece Joronen al miracolo dopo una puntuale spizzata di Nuytinck su angolo di De Paul. L'ultimo a cercare gloria nel primo tempo è infine Lasagna, che al 40' scambia in velocità con Okaka e vede il suo tentativo spegnersi a lato per questione di centimetri, senza dimenticare l'ennesima parata di Joronen su un diagonale velenoso dello stesso Okaka al 42'. Niente da fare, dunque, per la squadra di Gotti, che va a riposo sullo 0-0 nonostante abbia avuto almeno tre-quattro palle gol nitide. Al Brescia, sul fronte opposto, servirà una bella scossa negli spogliatoi da parte di mister Lopez.