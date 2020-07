Juve-Lazio, gioca Dybala ma Higuain andrà in panchina: il tweet dei bianconeri

vedi letture

Gonzalo Higuain non partirà titolare, ma forse potrebbe comunque essere una risorsa per Sarri: il Pipita, infatti, come reso noto dalla Juventus nell'annunciare che giocherà Paulo Dybala, andrà in panchina nella sfida appena iniziata contro la Lazio.