Juve-Napoli 3-0 e -1 agli azzurri. Come cambia la classifica: bianconeri secondi, azzurri a 5

Il giudice sportivo ha deciso in merito alla partita Juventus-Napoli non disputata lo scorso 4 ottobre: 3-0 a tavolino per i bianconeri e -1 ai partenopei. Cambia dunque la classifica della Serie A, in vista della ripresa del campionato:

Atalanta 9 punti

Milan 9

Juventus 7

Sassuolo 7

Inter 7

Hellas Verona 6

Benevento 6

Napoli 5 (1 punto di penalizzazione)

Lazio 4

Roma 4

Spezia 3

Genoa 3*

Bologna 3

Fiorentina 3

Sampdoria 3

Parma 3

Cagliari 1

Torino 0*

Udinese 0

Crotone 0

*=Una partita in meno