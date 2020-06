Juve, Sarri si gode le reti dei suoi attaccanti. Esordio in Serie A per Muratore

Non è tempo di turnover sostiene Maurizio Sarri, godendosi le reti dei suoi attaccanti e di un De Ligt sempre più leader in bianconero. Non lo è per via degli acciacchi e degli equilibri. Perché “Rugani obiettivamente meriterebbe di giocare ma un allenatore difficilmente cambia la linea difensiva in un momento del genere” spiega il tecnico bianconero. Zero reti subite dalla ripresa della stagione: “La linea difensiva è ben protetta dai centrocampisti e sono già gli attaccanti che cominciano a difendere – continua Sarri . Chiaramente fa anche piacere che tutti gli attaccanti abbiano segnato”. Da Cristiano Ronaldo (due assist oltre che il goal dal dischetto), a Dybala a Higuain: per un attaccante è sempre tanto importante. Adesso il mercato, lo scambio Pjanic-Arthur e il trasferimento all’Atalanta di Muratore (ieri per lui esordio in Serie A con la Juve che lo ha accolto ragazzino e adesso lo consegna adulto, pronto per una grande opportunità), oltre che una serie di operazioni minori tra i giovani.