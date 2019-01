© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contatti avviati per Mohanad Ali, attaccante rivelazione della Coppa d'Asia: pronto il summit con gli agenti del 18enne per superare la concorrenza di Borussia Dortmund e Galatasaray, evidenzia oggi Tuttosport. Il ds juventino è pronto a investire un paio di milioni per il talento dell'Al-Shorta, che si alternerà tra Under 23 e prima squadra secondo il quotidiano torinese.