Juventus, per Dybala il tempo stringe: il futuro passa dalla Champions

Stasera Paulo Dybala scenderà in campo con la speranza che il peggio sia ormai alle spalle e con l'intento di recuperare terreno nelle gerarchie bianconere. Si gioca anche una fetta di futuro visto che il tempo passa e l'accordo per il rinnovo non arriva. La data di scadenza resta fissata a giugno del 2022 e impone ragionamenti a breve termine. Arrivare in estate senza un'intesa sarebbe un danno economico da sommare alla crisi per il Covid e nessuno se lo può permettere. Rivederlo al massimo della forma e decisivo in campo, potrebbe accelerare i colloqui e dunque l'accordo che ufficialmente entrambe le parti vogliono. Dunque è necessario un cambio di passo da parte dell'argentino, altrimenti i tempi inizieranno veramente a essere stretti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.