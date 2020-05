L'ipse dixit di Spadafora: "Tra due giorni sorprese in Assemblea". Ma la Lega lo smentisce

vedi letture

29 aprile 2020, ovvero due giorni fa. "Nei prossimi giorni potremmo avere una sorpresa, visto che la Lega si riunisce di nuovo: la maggioranza dei presidenti di A potrebbe chiederci di sospendere tutto". Parola del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. 1 maggio 2020, ovvero oggi. L'Assemblea di Lega, riunita, vota all'unanimità per ripartire rispettando le norme sanitarie e la tutela della salute. Due soli giorni per sconfessare la tesi del numero uno dello sport al Governo. In apertura d'Assemblea, ancora in corso, è peraltro arrivato il messaggio di complimenti in videoconferenza da parte del Presidente di Lega, Paolo Dal Pino, applaudito dai numeri uno dei club della Serie A. La spaccatura con le istituzioni sembra sempre più rilevante. Al centro della questione resta anche il nodo del protocollo medico: il precedente è stato bocciato dal Governo, adesso le istituzioni calcistiche sono al lavoro con la commissione medica per stilarne uno nuovo che permetta al calcio di ripartire.