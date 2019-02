La Champions come l'Eurolega: dal 2024 quattro gironi da otto squadre

© foto di Imago/Image Sport

Novità importanti provenienti dal congresso UEFA che si sta tenendo a Roma nella giornata di oggi. Come riporta Sportmediaset.it si va verso una riforma della Champions League che dal 2024 potrebbe passare da otto gironi da quattro squadre a quattro gruppi con otto squadre, simile dunque all'Eurolega di basket. Questo per non scontentare del tutto la Fifa, che deve tutelare gli interessi anche dei Paesi minori, anche se andrà riformulato un calendario che si annuncia più intasato di partite europee. Oltre a questo da registrare anche novità sul VAR: detto che dagli ottavi di Champions League verrà introdotta la tecnologia, come già anticipato nei giorni scorsi, dalla prossima stagione i tabelloni degli stadi segnaleranno agli spettatori l'utilizzo della VAR e per quale episodio con un'infografica. Nel giro di un paio d'anni si andrà anche oltre: l'arbitro in vivavoce spiegherà a spettatori (e telespettatori) il motivo della sua decisione, che sia di convalidare o annullare un gol o fischiare o meno un rigore.