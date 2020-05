La FIGC aspetta l'incontro con Conte: la speranza è che segua la strada tracciata dalla Merkel

I club di Serie A, spiega il Corriere dello Sport, continuano a confidare nell’intervento del premier Giuseppe Conte per la ripresa del campionato. Completata la stesura del Decreto Rilancio, il premier avrà più tempo per incontrare Gravina e Dal Pino e mediare col Ministro Spadafora ed il Cts dopo le tensioni che hanno caratterizzato le ultime settimane. Lo stesso presidente federale, dopo settimane di diplomazia e accettazione delle varie proposte governative, ora si aspetta una maggiore apertura al dialogo.

La speranza dei vertici calcistici è che Conte prenda ad esempio il percorso tedesco, con la cancelliera Angela Merkel che si è esposta in prima persona per far ripartire il campionato senza alzare sbarramenti preventivi. In attesa dell’incontro, non acora fissato, le linee guida che potrebbero portare alla ripresa sono piuttosto chiare: molto, per non dire tutto, è legato alla curva dei contagi (che seguendo il trend del momento sta dando segnali incoraggianti).