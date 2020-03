Le pagelle del Liverpool - Adrian è un disastro e rovina una prestazione splendida

vedi letture

Liverpool-Atletico Madrid 2-3 dopo i tempo supplementari

Adrian 4 Sostituire Alisson, in Champions League, dimostrandosi all'altezza, è scalare l'Everest a mani nude. Crolla, colpevole primo dell'eliminazione.

Alexander-Arnold 6 Quando l'Atletico Madrid prova a sfondare dalla sua parte, trova un piccolo grande muro col sessantasei sulle spalle.

Gomez 5 Onesto mestierante della difesa del Liverpool, quello che è meno stella di tutti. Tanto basta, però, fino al 90'. Poi è tra i meno lucidi sui gol dell'Atleti.

Van Dijk 6.5 Giganteggia nel primo tempo su Diego Costa, anche fisicamente, e già qui è da copertina. Incolpevole sulle reti dell'Atletico, si conferma uno dei migliori al mondo.

Robertson 6 Sulla sinistra macina bene i soliti indispensabili chilometri per la formazione di Klopp. Vince la sfida con Trippier ma il mancino stavolta non regala ulteriori gioie.

Henderson 6 Come il solito. Ombra silente degli schemi del Liverpool, anima dei Reds nella gestione psicologica e tattica. Manca del guizzo e del filtro giusto sul raddoppio di Llorente. (dal 106' Fabinho ng)

Wijnaldum 6.5 L'uomo delle partite calde, mette il testone sul cross di Oxlade-Chamberlain in un gol pesante che riequilibra le cose. Tanta sostanza, tanta quantità, si prende gli applausi di Anfield nonostante l'eliminazione. (dal 106' Origi ng).

Oxlade-Chamberlain 6.5 Una stagione da infortunato, Ox è passato dall'essere un esterno ribelle a interno ordinato e diligente. Però quando poi s'allarga, ricorda bene come crossare cioccolatini. (dall'82' Milner 5.5 Dà sostanza ma non quanta basta per passare ai quarti)

Salah 6 Vederlo correre, dribblare, concludere, è una delizia per gli occhi. Sopraffino e tecnico contropiedista. Egoista, però, sotto porta, anche se dare un voto che rispecchi sia risultato che prestazione per i giocatori Reds è impossibile.

Firmino 6.5 Savic e Felipe provano a imbrigliarlo col fisico, gioca da boa pur non essendolo e quando riesce a togliere le briglie si rende pericoloso. Gol da meraviglioso falso finalizzatore d'area. (dal 113' Minamino ng)

Mané 5.5 Spremuto da Klopp nell'ultimo tour de force, è meno brillante rispetto ai suoi altissimi standard nella prima frazione. La chilena con cui sfiora il 2-0 in chiusura di ripresa era da copertina. Quasi.