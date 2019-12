Le pagelle dell'Atalanta - Gollini senza voto. Pasalic devastante

© foto di www.imagephotoagency.it

ATALANTA-MILAN 5-0

Gollini s.v. Primo tempo da senza voto, secondo pure.

Toloi 6,5 - Quasi sempre ha il compito di entrare dentro il campo per dare supporto alla fase di costruzione del gioco

Palomino 7 - Sporco, brutto e cattivo. Sarebbero pessime caratteristiche se non parlassimo di un difensore centrale: tiene gli occhi sul pallone e lo recupera spesso, con le buone o senza.

Djimsiti 6,5 - Tecnicamente è rivedibile, ma fisicamente è quasi insuperabile.

Castagne 7 - Propulsione continua sulla propria fascia, ma con un occhio anche a quello che succede dietro. Potrebbe segnare due gol, ma è una spina nel fianco.

De Roon 7 Ripulisce tutti i palloni che gravitano intorno alla sua zona, è da una parte e dall'altra, anche quando deve lavorare in maniera oscura.

Pasalic 8 - Continua nella sua crescita, esponenziale, da mezz'ala a tutto campo. Si trova a rompere il gioco e poi, subito dopo, a dare profondità all'azione. Il due a zero mette una pietra tombale sul match, poi regala anche l'assist per il 3-0.

Gosens 7,5 - Punta Conti praticamente tutto il primo tempo, trovando spesso il fondo. Fondamentale nel gol del 2-0 (dall'88' Hateboer s.v.).

Gomez 8 - La giocata del gol è da cineteca e, oramai, sembra quasi un marchio di fabbrica. Dopo Sassuolo - lì era Toljan la vittima - e Dinamo Zagabria, il Papu trova il tunnel e poi spara all'incrocio (dall'88' Freuler s.v.).

Malinovskyi 6,5 - Si disimpegna in un ruolo non suo, cercando qualche volta di pungere.

Ilicic 8 - Ondeggia, caracolla, alle volte è indisponente perché tocca il pallone troppe volte. Ma quando punta l'avversario il rischio è sempre dietro l'angolo. Nel secondo tempo ne fa due in pochi minuti, prima con il destro e poi con il sinistro: quasi straripante (dall'80' Muriel 7 - Entra dieci minuti e fa gol)