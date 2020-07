Le pagelle della SPAL - Dabo giganteggia, Floccari fa l'Ibrahimovic

SPAL-MILAN 2-2 - 13' Valoti, 30' Floccari, 79' Leao, 94' Vicari aut.

Letica 6.5 - Sempre sicuro negli interventi, è bravo a rendere facili parate che al contrario sono complicate. Ciò che sorprende, semmai, è come mai non abbia mai giocato prima del lockdown.

Tomovic 6 - Si immola spesso e volentieri ergendosi a muro sulle conclusioni dei rossoneri. Pecca in occasione del gol di Leao non riuscendo a spazzare il traversone di Laxalt.

Vicari 5.5 - È il simbolo della "resistenza" spallina, una retroguardia che è bravissima a chiudere gli spazi rendendo vano il possesso palla rossonero. Salva un gol quasi fatto sul 2-0, poi rovina tutto con una clamorosa autorete.

Bonifazi 6.5 - Dalle sue parti c'è discreto traffico con Saelemaekers a sfrecciare. Tuttavia è attento e non commette distrazioni finché è in campo. (Dal 68' Salamon 5.5 - Modi rudi, che sono poi quelli che servono in certe situazioni. E anche qualche buon intervento. Arriva in ritardo su Leao e la partita si riapre).

Sala 6 - È quello che soffre di più dato che dalle sue parti con un Salelemaekers scatenato. Riesce comunque a fare la sua parte.

Dabo 7.5 - Fondamentale il suo apporto, lavora il pallone del vantaggio e sui duelli aerei si fa valere. Da uno di essi nasce la rete del raddoppio. Nella ripresa si distingue per la sua fisicità, resistenza e abilità nel rubare palloni. (Dall'82' Cionek sv).

Valdifiori 6.5 - Giostra bene i palloni e soprattutto nella prima parte di gare sfrutta un Milan forse rilassato.

D'Alessandro 3 - Lascia i suoi in 10 per oltre un tempo per un inutile e pericoloso fallo su Théo Hernandez.

Valoti 7 - Un ex che non ha mai vestito la maglia della prima squadra. Motivo di più per cercare di fare male. Bravissimo negli inserimenti e spalle alla porta, si fa trovare al posto giusto al momento giusto colpendo i rossoneri. Esce per un problema fisico. (Dal 46' Missiroli 6 - Partita di sacrificio, dove deve badare a contenere un avversario che domina).

Petagna 6.5 - Osservato speciale, sgomita come il suo solito e una sua preziosa sponda si rivela decisiva per il primo gol. Dopo il 2-0 è un monologo del Milan e lui riceve pochi palloni ma ci mette il fisico e il mestiere, rendendosi sempre una minaccia.

Floccari 7 - Un capolavoro "alla Ibra" sotto gli occhi dello svedese. La classe (1981, come Ibra) non è acqua. La scelta di Di Biagio è premiata, l'espulsione di D'Alessandro costringe il tecnico a toglierlo dopo 45'. (Dal 46' Fares 5 - Saelemaekers lo fa a fette. Dal 75' Strefezza sv).

Allenatore Luigi Di Biagio 7 - Azzecca le mosse iniziali, puntando sull'esperienza di Floccari e mettendo pressione da subito sfruttando i minimi errori avversari. Riesce a gestire bene anche la partita con la squadra in dieci, adottando l'unico modulo possibile con le possibilità a disposizione.