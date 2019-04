Le pagelle di Inzaghi - Passare dai crolli alle imprese è la sua specialità

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La serata di Simone Inzaghi. Dopo la disfatta dell'Olimpico contro il Chievo, la sua Lazio ha espugnato San Siro grazie a un gol di Correa e ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia. "Ottiene dalla squadra la risposta giusta. Si qualifica alla finalissima del 15 maggio, batte per la prima volta in carriera Gattuso, è una vittoria strameritata", scrive 'Lalaziosiamonoi.it'.

La 'Gazzetta dello Sport' evidenzia il fatto ieri abbia azzeccato tutte le mosse. Per il 'Corriere dello Sport', quella di passare dai crolli alle imprese è la sua specialità.

Questo, infine, il giudizio del 'Corriere della Sera': "Finale meritata, la sua Lazio ha più voglia, più rabbia, più corsa, più testa. E se fosse la scintilla che la fa tornare in corsa pure per il quarto posto?".

Le pagelle di Simone Inzaghi

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7.5

Tuttosport - 7

Repubblica - 7

Corriere della Sera - 7