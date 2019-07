Sembra allontanarsi, forse definitivamente, dal Lecce e dall’Italia l’attaccante Burak Yilmaz. Il Besiktas, club in cui milita, gli ha infatti affidato la fascia di capitano per questa stagione facendo intendere che il suo futuro sarà ancora in Turchia con la maglia bianconera come riporta BeIn Sports. Non sembrano quindi esserci spiragli per una riapertura della trattativa per quanto il Lecce non abbia del tutto abbandonato la pista che porta al calciatore, pur avendo negli ultimi giorni virato sul centravanti Babacar in uscita dal Sassuolo.