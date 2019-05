Lippi: "Juve, in Champions serve più fortuna. Chiellini il CR7 della difesa"

© foto di Federico De Luca

L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, presente a Viareggio per l'inaugurazione del centro sportivo da lui donato alla città, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Ho fatto volentieri questo regalo a Viareggio, sono partito da qui nella mia carriera e spero che possa servire a tutti gli sportivi. Sono coinvolti anche mio figlio, Maddaloni e altri personaggi. Ci ho messo la faccia perché mi piace la qualità di questi ragazzi".

Cosa pensa della sfida di ieri tra Barcellona e Liverpool?

"Ieri abbiamo visto una grande partita, fatta anche dalla Juventus contro l'Atletico Madrid al ritorno. Tutti giocarono benissimo e Ronaldo riuscì a fare cose incredibili. Le inglesi riescono a fare gare del genere con più facilità e non esiste più il tiki taka, adesso con tre o quattro passaggi si va in porta. Il Barcellona ha grandi giocatori in tutti i ruoli, come Ter Stegen, Pique, Rakitic, Vidal e Busquets, se poi Messi gioca così diventa poi tutto più facile. Il dualismo con Cristiano Ronaldo è normale, quando ci sono due giocatori così forti è inevitabile paragonarli. Non sono solo loro però a decidere le partite, serve anche il resto della squadra".

Lei è l'ultimo ad aver vinto la Champions con la Juve.

"Serve anche un pizzico di fortuna in più. Negli ultimi 5 anni è andata due volte in finale, quest'anno non è andata bene anche perché mancava Chiellini contro l'Ajax, il Ronaldo della difesa. Oltre a lui c'erano altri assenti importanti, quando si arriva in fondo alla Champions servono tutti i giocatori al 100%".

Il futuro di Conte?

"Gli mando un grande abbraccio, mi piace che si parli di lui accostandolo alle grandi squadre. Non so cosa gli passi per la testa ma privilegerà il progetto, non è detto che sia un club tra i più blasonati".

Allegri resterà alla Juve?

"Dipende se ritiene chiuso il ciclo, io quando me ne andai pensai a questo, poi tornai e vinsi ancora".

Quale sarà il suo futuro?

"Sono tornato in Cina, abbiamo parlato di tante cose, adesso non so come andrà, vedremo. In quel paese mi sono trovato benissimo e sono gratificato dalla considerazione che hanno di me. Staremo a vedere se i colloqui fatti porteranno a qualcosa".