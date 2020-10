live Mancini: "L'Olanda ha messo cinque difensori. Prima volta nella storia"

22.45 - Fra poco, all'interno del Gewiss Stadium di Bergamo - dove si è appena conclusa Italia-Olanda 1-1 - parlerà Roberto Mancini, tecnico della Nazionale.

Inizia la conferenza di Roberto Mancini. "Non c'è nessun problema, nelle partite ci sono azioni, alle volte fai gol e altre no. Fa parte del calcio, non è un problema. Sono stati 12 giorni intensi, i ragazzi hanno fatto molto bene. Questa è stata una partita più tosta, maschia, difficile. Avevamo occasioni per vincerla, limpide. Il pareggio ci può stare, è stata ottima".

Cosa si può fare con Immobile?

"Capita, gli attaccanti hanno dei momenti. L'importante è che ci sia, se li sarà tenuti per le prossime partite che dobbiamo vincere, siamo ancora in ballo".

Queste partite aiutano a crescere?

"Per la prima volta nella storia del calcio l'Olanda ha schierato un giocatore in più. Pensano che siamo una grande squadra. Siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto la palla per il 2-0. Per me è stata una bellissima partita. Quando vai a giocare con le grandi è così, ti fanno crescere, sai di potere migliorare ancora. Dispiace non avere vinto. La prossima volta faremo di più".

Un giudizio su Chiesa?

"Ha avuto questo problema allo stomaco dopo venti minuti. Abbiamo tentato di tenerlo in campo, allo stesso tempo ha qualità enormi per diventare una grande ala, deve lavorare".

Quali margini ha Kean?

"Può dare tanto a questa Nazionale, ma non aveva grande condizione, ha giocato pochissimo. Quando è arrivato era senza allenamento. Ma ha fatto bene, ha dato qualità, possiamo schierarlo in diversi ruoli".

È da tempo che non eravate così in difficoltà.

"Abbiamo giocato in Polonia dove hanno difeso con tutta la squadra, venendo a cercare i centrocampisti. L'Olanda anche: di solito con le grandi si gioca a viso aperto, se l'Olanda mette cinque difensori, non due ali, vuol dire che ci teneva. Non ce lo aspettavamo. Dopo il pari abbiamo avuto difficoltà, ci hanno tenuto nella nostra metà campo per 7-8-10 minuti. Con Francia, Germania, puoi perdere ma ci servono per crescere".

Cosa pensa dell'Olanda?

"L'Olanda ha vari giocatori, fantastici, tutti giocano in Europa ma sono veramente bravi".

Sei stato sorpreso dal cambio di modulo?

"Sì, c'era un giocatore in più in difesa, hanno difeso davvero molto bene. L'Olanda non l'ha mai fatto, solo per questo".

Nel finale cambio di sistema, camaleontismo o stato di necessità?

"Ci sono delle situazioni di gioco in cui... Giochiamo contro squadre forti, cercano di difendersi, non giocano come Bosnia o Polonia. A un certo punto abbiamo provato ad avere la partita in mano".

Fine della conferenza stampa.