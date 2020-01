LIVE TMW - Milan, è l'Ibra-day. L'attaccante alle visite: "Sono molto felice"

Premi F5 per aggiornare la pagina!

Il Milan è pronto a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver passato il capodanno in Svezia con la famiglia, oggi infatti è il giorno dello sbarco in rossonero. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con il racconto della giornata!

13.16 - Ipotesi Samp - Secondo quanto riferito da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic, che oggi pomeriggio sarà a Milanello, farà di tutto per essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di lunedì con la Sampdoria.

12.40 - Ibra, l'agenda del pomeriggio - Questo l'iter della giornata dell'attaccante: dopo le visite mediche, il giocatore e andrà a Casa Milan per firmare il contratto, poi sosterrà i test atletici a Milanello.

12.35 - Il messaggio di Ibra ai tifosi - Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Milan TV al momento dell'arrivo a Linate. Queste le dichiarazioni pubblicate nelle story del Milan: "Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L'importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l'importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima".



12.22 - "Sono molto felice" - Zlatan Ibrahimovic è arrivato alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche. Anche qui - come al momento del suo atterraggio a Linate - grande entusiasmo da parte dei tanti tifosi rossoneri presenti. Lo svedese, entrato nella clinica da un'entrata secondaria a causa della grande affluenza di persone, ha rilasciato una breve dichiarazione: "Sei felice? Molto". Di seguito le immagini di TMW:



12.10 - Tanti tifosi a La Madonnina - Ibrahimovic è arrivato in questo momento a La Madonnina per le visite mediche. Anche qui, come a Linate, delirio dei tifosi rossoneri presenti per accogliere l'attaccante svedese.

12.00 - Adesso le visite mediche - Zlatan Ibrahimovic ha lasciato Linate in compagnia di Boban. Lo svedese è diretto a La Madonnina per svolgere le visite mediche (secondo Sky il Milan per Ibra avrebbe scelto il numero 21, ma la scelta potrebbe cambiare se Borini fosse ceduto a breve). Secondo le prime impressioni da Linate, l'attaccante è intenzionato ad allenarsi già nella giornata di oggi e vorrebbe già giocare con la Sampdoria).

11.46 - Primo bagno di folla per Zlatan Ibrahimovic - Il nuovo attaccante del Milan, sbarcato a Linate pochi minuti fa, è stato infatti accolto dal primo bagno di folla coi tanti tifosi presenti e in cerca delle prime foto con lo svedese. Di seguito le immagini di TMW:



11.35 - Il volo privato di Ibrahimovic è appena atterrato a Linate - L'attaccante svedese è sceso da pochi minuti dall'aereo proveniente dalla Svezia e - accolto da Boban - sarà protagonista del primo bagno di folla coi tanti tifosi presenti a Linate. Queste le immagini di TMW:



11.08 - Ecco Boban - Zvonimir Boban è arrivato da pochi minuti all'aeroporto di Linate per accogliere Ibrahimovic. Il dirigente rossonero si è fermato all’ingresso per scattare alcuni selfie con i tifosi rossoneri presenti all’esterno dello scalo milanese.

11.02 - Cresce l’attesa per l'arrivo di Ibrahimovic - Una cinquantina di tifosi rossoneri (ma il numero è destinato ad aumentare) è presente all'esterno di Linate per attendere lo svedese (che dovrebbe atterrare intorno alle 11.35). Di seguito le immagini con i primi tifosi in attesa di Ibra:



10.10 - Maldini e Boban in attesa - È tutto pronto per l'arrivo a Milano di Zlatan Ibrahimovic, il quale atterrerà alle 11:35 all'Ata, il terminal dell'aeroporto di Linate riservato ai voli privati (è partito alle 8:55 da Stoccolma). Ad attenderlo per dargli il benvenuto in questa sua seconda avventura in rossonero ci saranno Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Nel frattempo il giocatore - che potrebbe andare a Milanello già nel pomeriggio - si fa già sentire sui social:



9.42 - Le prime pagine dedicate a Ibra - I quotidiani sportivi in edicola questa mattina dedicano ampio spazio, anche sulle rispettive prime pagine, al ritorno in Italia di Ibrahimovic in Italia. "Ibra day", titola ad esempio La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge: "Zlatan-bis, lo sbarco. Una scossa per il Milan. Befana show a San Siro". Dello stesso avviso Tuttosport: "Ibrahimovic oggi a Milano: euforia Milan!", oltre al Corriere dello Sport che in prima scrive "Ibra sbarca a Milano". Il quotidiano poi aggiunge: "Oggi via al mercato. Il Milan abbraccia Zlatan: domani la presentazione".

09.25 - Domani la presentazione ufficiale - Venerdì alle 10 la presentazione ufficiale a Casa Milan e poi il trasferimento a Milanello per conoscere il tecnico Pioli e i nuovi compagni. L'attaccante svedese sarà lunedì a San Siro in occasione della sfida contro la Sampdoria (ma farà soltanto da spettatore). Per vederlo in campo i tifosi dovranno aspettare probabilmente il 15 gennaio nella gara casalinga di Coppa Italia contro la Spal. Intanto, lo stesso club rossonero nelle scorse ore ha tenuto alta l'attesa del giocatore con vari tweet, questo su tutti:



09.17 - L'agenda di Ibrahimovic - Il 38enne raggiungerà l'aeroporto di Linate verso le 11 con un volo privato, poi si sposterà alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito e successivamente a Casa Milan per la firma sul contratto fino a giugno (con l'opzione per estenderlo di ulteriore 12 mesi).