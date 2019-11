LIVE TMW - Torna l'Europa League: le formazioni ufficiali di Gladbach-Roma

Fonte: con la collaborazione dei nostri inviati, Pietro Lazzerini e Gaetano Mocciaro

Dopo Juventus, Atalanta, Inter e Napoli è il momento di Roma e Lazio. Le due squadre capitoline saranno impegnate questa sera nella quarta giornata del girone di Europa League: la Lazio alle 18.55 in casa contro il Celtic, la Roma alle 21 in Germania contro il Bosussia Moenchengladbach. Su TUTTOmercatoWEB potrete seguire l'avvicinamento al fischio d'inizio delle sfide con aggiornamenti, curiosità e tutte le ultime di formazione grazie al lavoro dei nostri inviati.

20.01: Fonseca lascia ancora fuori Florenzi - Gli preferisce Santon che non giocava dalla partita contro l'Udinese. In avanti niente titolarità per Perotti con Pastore che dunque gioca la sua sesta partita consecutiva. Confermato anche Mancini a centrocampo al fianco di Veretout. Per i tedeschi, Rose lascia fuori Plea e gli preferisce Stindl di punta con Thuram che dovrebbe giocare regolarmente esterno offensivo nel 4-2-3-1 speculare ai giallorossi. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH: (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt; Ginter, Zakaria; Neuhaus, Benes, Thuram; Stindl.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore Kluivert; Dzeko.

17.55: le scelte di Inzaghi e Lennon - Tutto confermato in casa Lazio, con il tecnico Simone Inzaghi che recupera Felipe Caicedo (reduce dai problemi alla spalla) e lo schiera titolare al fianco di Ciro Immobile nella sfida contro il Celtic. A centrocampo, sugli esterni, ci saranno Lazzari e Jony, nel mezzo Parolo e Milinkovic con Lucas Leiva. Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 18.55 fra Lazio e Celtic:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luis Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Hayes; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard

17.15 - All'Olimpico attesi 25mila spettatori, 9 mila scozzesi - Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni stasera all'Olimpico e buona parte dei 25mila supporter tiferà Celtic Glasgow: dovrebbero essere novemila infatti gli scozzesi stasera presenti nell'impianto romano.

16.45 - Cinque tifosi della Lazio fermati - Sale la tensione in vista del match a Roma tra Lazio e Celtic, come evidenzia Il Messaggero: cinque ultras della Lazio sono stati denunciati dalla Digos della capitale per possesso di oggetti atti ad offendere, nello specifico bastoni e un coltello. Per tutti e cinque è stato proposto il Daspo, tra l'altro due loro erano già stati sottoposti allo stesso provvedimento, che era però scaduto. Nelle stesse ore due tifosi del Celtic sono stati accoltellati.

15.00 - Fonseca alla Bild - Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato alla Bild in vista della sfida di stasera: "Innanzitutto, dobbiamo sapere che ci sarà una grande atmosfera allo stadio, come sempre in Germania. Sulla forza del Borussia c'è poco da dire. Sono i primi in un campionato molto competitivo. Sono molto forti in attacco e quando perdono la palla lavorano molto bene. E, cosa più importante: sono imprevedibili".

14.20 - Pranzo ufficiale a Roma - Consueto pranzo ufficiale prima della partita per la dirigenza della Lazio, come testimoniato dalle foto su Twitter dei biancocelesti:

14.00 - I convocati della Lazio - Dal profilo Twitter della Lazio arriva la distinta con i giocatori convocati da Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Celtic all'Olimpico, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League:

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo

Attaccanti: Adenkaye, Caicedo, Correa, Immobile

13.17 - 1400 tifosi della Roma a Moenchengladbach - Per la gara in casa del Borussia Moenchengladbach saranno circa 1400 tifosi giallorossi presenti questa sera al Borussia Park, impianto da 46mila spettatori nel quale ci sarà il tutto esaurito.

12.33 - La probabile della Roma - Fonseca ritrova Under che però, dopo la panchina contro il Napoli, potrebbe entrare a partita in corsa e difficilmente partirà da titolare. Convocato anche Diawara, che però, come il turco, inizierà fuori. Possibilità per Santon in difesa, mentre in avanti si rivedrà Perotti dal 1' al posto di Pastore, titolare nelle ultime cinque partite dei giallorossi. Dunque ricapitolando: davanti a Pau Lopez, agiranno Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; a centrocampo ci sarà ancora Mancini affiancato da Veretout; dietro l'unica punta Dzeko, ci saranno Kluivert, Zaniolo e Perotti.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

11.43 - La probabile della Lazio - Stato di forma eccellente. Dopo la sconfitta in Europa League, comunque in una partita in cui anche il pareggio sarebbe stato stretto, sono arrivate tre vittorie consecutive dove la squadra ha alternato prove pienamente convincenti ad altre dove semplicemente ha saputo gestire meglio dell'avversario la partita. Tre indisponibili: Marusic che si è fatto male al flessore e ne avrà per 20 giorni e Radu, i cui ultimi 20' di San Siro sono stati fatali. Il rumeno starà fuori tre settimane. Squalificato invece Cataldi. Fra i giocatori in dubbio: Correa non si è allenato ieri e Inzaghi spera di recuperarlo almeno per la panchina, mentre Caicedo dovrebbe stringere i denti nonostante i problemi alla spalla. L'ecuadoriano ha fatto parte della rifinitura. Immobile e Lulic affaticati con il centravanti che dovrebbe giocare, anche per l'emergenza in attacco mentre l'esterno potrà rifiatare. Al suo posto Jony che avrà una nuova chance dopo il flop della partita d'andata. Centrocampo che potrebbe essere quello di due settimane fa, con Lucas Leiva che è abile arruolabile più Milinkovic e Parolo. Luis Alberto viene da tre gare consecutive e potrebbe sedere in panchina o in alternativa affiancare Immobile davanti. Spagnolo in ballottaggio con Caicedo. Dietro chance nuovamente per Vavro al centro della difesa con Acerbi spostato a sinistra. Luiz Felipe è il favorito per completare il reparto a protezione di Strakosha.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile.