© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto durante le celebrazioni per i sessant'anni della famosa trasmissione di Radio Rai, Tutto il calcio minuto per minuto.

Avrebbe mai immaginato che l'Inter sarebbe stata prima a questo punto?

"Non ci avrei creduto se me l'avessero detto, ma fa parte della bellezza del calcio, dell'imprevedibile".

Vidal arriverà?

"Dipende da tanti fattori. È un giocatore importante per noi ma credo che la posizione di Valverde sia a rischio e non sappiamo cosa possa succedere".

Chi sarà Campione d'Inverno?

"Non lo so, sicuramente è un momento transitorio, quello che conta è arrivare in fondo. La Juventus ha capacità, mezzi e valori per arrivare davanti. L'Inter può vincere lo Scudetto solo se lo perdono i bianconeri".