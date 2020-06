Marotta: "Zaniolo costa troppo, non se ne parla. Nainggolan tornerà e vedremo"

vedi letture

No a maxi offerte per il ritorno di Zaniolo, mentre Nainggolan (in prestito al Cagliari) rientrerà all’Inter per poi valutare il futuro. È questo quanto spiega Beppe Marotta, ad nerazzurro, sul mercato interista a La Gazzetta dello Sport: “Zaniolo? Non ci sono le condizioni economiche per discuterne”.

Quanto a Nainggolan?

“Non vogliamo svalutare i nostri giocatori. Lui rientrerà dal suo prestito e poi valuteremo insieme con Conte. Non abbiamo fretta”