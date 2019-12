Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 dicembre

© foto di Markus Ulmer/PhotoViews

ZLATAN IBRAHIMOVIC TORNA AL MILAN, È UFFICIALE. I ROSSONERI ORA SI SPOSTANO SU TODIBO E NON FANNO SCONTI AL PSG PER PAQUETA. LA JUVE SI AVVICINA AD HAALAND E STUDIA LO SCAMBIO PAREDES-EMRE CAN. INTER-VIDAL, SI CONTINUA A TRATTARE, MA I NERAZZURRI PENSANO AI TERZINI: DARMIAN, EMERSON, KURZAWA E ALONSO I NOMI. SENSI PIACE AL BARCELLONA. FABIAN, IL REAL ACCELERA. NAPOLI SU DANILO PEREIRA, CALLEJON O MERTENS PER ARRIVARE A CARRASCO. LOBOTKA E PULGAR PER LA MEDIANA. PERIN E PJACA VERSO IL GENOA, CHE HA SCELTO NICOLA PER SOSTITUIRE THIAGO MOTTA ED È VICINO AL COLPO KURTIC. TORINO, SI PENSA ALLO SCAMBIO ZAZA-DUNCAN COL SASSUOLO. SE IL LUCANO VA VIA IDEA CUTRONE, CHE PIACE ALLA FIORENTINA. ROMA SU NANDEZ, I GIALLOROSSI VOGLIONO BLINDARE PELLEGRINI. LAZIO, L'OBIETTIVO È IL RINNOVO DI LUIS ALBERTO FINO AL 2024

Il Milan ha comunicato di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva.

Erling Braut Haaland e la Juventus si sono sensibilmente avvicinati negli ultimi giorni, a cavallo del Natale: merito dei contatti sempre più fitti tra la squadra mercato bianconera e il Red Bull Salisburgo, club proprietario del cartellino del cannoniere classe 2000 nato a Leeds ma di nazionalità norvegese, oltre che del feeling con l'intermediario Mino Raiola. Se l’operazione andrà in porto adesso, comporterà un esborso intorno ai 30 milioni di euro, decisamente meno di quanto potrebbe valere il giocatore a giugno. Sembra essere una corsa a due, rivela Tuttosport, con il Borussia Dortmund: i tedeschi però gli potrebbero garantire di giocare, i bianconeri no.

Il contratto di Vidal col Barcellona scadrà nel 2021 e in questo periodo il cileno guadagnerebbe 13,5 milioni. Una cifra importante, che l'Inter vorrebbe spalmare su un anno in più, quindi fino al 2022. L'Inter al momento lavora ad un prestito con riscatto fino a 12 milioni, mentre il Barça non ha intenzione di scendere sotto i 20 milioni. Una cifra che l'Inter in qualche modo potrebbe raggiungere a patto che non venga inserito l'obbligo di riscatto.

Il mercato non si ferma mai, così Juventus e Paris Saint Germain, dopo un mese di ragionamenti e movimenti sottotraccia, sono arrivati alle ultime tessere del puzzle Leandro Paredes-Emre Can. L’idea di scambiarsi immediatamente i due centrocampisti classe 1994 è sempre più calda stando a Tuttosport oggi in edicola. Un’operazione intorno ai 40 milioni complessivi garantirebbe alla Juventus una ricca plusvalenza (il tedesco è stato ingaggiato a parametro zero nell’estate 2018) e al PSG un beneficio finanziario importante.

"Aceleròn por Fabian", titola il quotidiano spagnolo As. Un'apertura di prima pagina che non ha bisogno di particolari traduzioni: nel pezzo si spiega come Fabian Ruiz sia fermo, per ora, nell'intenzione di non rinnovare il contratto col Napoli, col Real Madrid che ha aumentato il suo interesse. Se gli azzurri di Gattuso dovessero mancare la qualificazione in Champions sarebbero costretti a vendere lo spagnolo ed in quel caso il Real Madrid si sarebbe guadagnato una posizione di vantaggio sulle altre concorrenti.

"Danilo Pereira nel mirino del Napoli". Titola così il quotidiano portoghese A Bola, col centrocampista che sarebbe una espressa richiesta del tecnico Gattuso. Il problema, in questo caso, è legato alla valutazione del cartellino del giocatore: il Porto, per privarsi di una delle sue stelle, non accetterà cifre inferiori ai 40 milioni di euro.

Il Milan sposta tutte le proprie attenzioni su Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona che viene visto dai rossoneri come il rinforzo ideale per la difesa di Pioli: rimane però una certa distanza tra le due società. Lo riferisce l'edizione di Tuttosport di oggi, che spiega che gli spagnoli chiedono 25 milioni di euro e l'inserimento nel contratto della clausola di recompra sul giocatore francese, mentre il Milan è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus. L'alternativa principale porta a Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Étienne. Il giovane francese, in questa stagione, ha giocato finora 11 partite tra Ligue 1, Europa League e Coupe de la Ligue, segnando anche un gol.

L'Inter tratta da tempo con Layvin Kurzawa che potrebbe arrivare a parametro zero nel corso della prossima estate visto gli ultimi mesi di contratto col PSG. I nerazzurri però avrebbero bisogno subito di un giocatore in quel ruolo e siccome Marcos Alonso ha una valutazione molto alta (35-40 milioni), la possibilità di anticipare una mossa per il francese non è da escludere. L'idea potrebbe essere quella di concedere un piccolo sconto sull'eventuale riscatto di Icardi, arrivato alla corte di Tuchel in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Mattia Perin è sempre più vicino a fare ritorno al Genoa. Il portiere è pronto a dire di nuovo sì al Grifone dopo la fallimentare e sfortunata esperienza alla Juventus. Poi ci sarà da capire cosa deciderà di fare il club con Radu, che vuole giocare e che dunque mette in dubbio anche un potenziale ritorno all'Inter. Preziosi vorrebbe aggiungere al pacchetto anche Marko Pjaca, pronto per tornare in campo e alla ricerca di una squadra che possa garantirgli continuità. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe pensando alla possibilità di riportare in Europa l'ala belga Yannick Carrasco. Il giocatore ha già fatto sapere di voler lasciare il Dalian Yifang e la Cina e gli azzurri proveranno a inserirsi nel bel mezzo di un possibile ritorno all'Atletico Madrid. La chiave potrebbe essere l'inserimento di Callejon e Mertens, entrambi corteggiati dal club guidato da Benitez ed entrambi in scadenza con i campani nel corso del prossimo giugno.

Tuttosport quest'oggi in edicola racconta il mercato del Torino, che dovrebbe ripartire da una punta: Zaza ha un buon mercato, diversi club lo vogliono, in particolare SPAL e Sassuolo. Se partisse, Cairo potrebbe andare con decisione su Patrick Cutrone, uno che piace da tempo (anche alla Fiorentina) e che sarebbe utile sia per il presente che per il futuro. Per il centrocampo inoltre potrebbe esserci l'opzione Alfred Duncan, che potrebbe essere scambiato proprio con Zaza: il Sassuolo vorrebbe riformare la coppia con Berardi.

Un giocatore gradito ad Antonio Conte ma con uno scoglio forte. Praticamente insormontabile, soprattutto per gennaio. Emerson Palmieri è uno dei nomi caldi sul taccuino dell'Inter ma il Chelsea, proprietario del cartellino, non fa sconti per l'esterno italo-brasiliano. La proprietà dei Blues ha fatto sapere all'Inter di non essere disposta a cederlo in prestito e considerato che la valutazione data a Emerson è superiore a quella di Marcos Alonso, per il quale la prima richiesta è stata di 40 milioni di euro, è difficile immaginare che Suning spenda così tanto a gennaio. Lo spagnolo sarebbe forse il primo sulla lista di Conte ma il club gradirebbe anche l'ipotesi Emerson. Anche se le cifre sono complicate da far tornare.

Il Barcellona, nell'ambito dei contatti con l'Inter per Arturo Vidal, si è informato sulla situazione di Stefano Sensi. I blaugrana da tempo seguono la crescita dell'ex Sassuolo, autore di un grande inizio di stagione con l'Inter prima dei problemi fisici. I dirigenti blaugrana, spiega la Gazzetta dello Sport, hanno già fatto pervenire il proprio interesse all'entourage del centrocampista.

Il Milan, spiega Il Corriere della Sera, non farà sconti sul futuro di Lucas Paquetà. Il brasiliano potrebbe uscire col suo mentore Leonardo a chiarlo al Paris Saint-Germain. La cifra, però, non ammette sconti: per evitare minusvalenze il trequartista non potrà lasciare il club rossonero per meno di 30 milioni di euro.

Un nuovo rinforzo a centrocampo per il Genoa, che è vicino a Jasmin Kurtic della SPAL. La trattativa è avviata e ci sono buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. In attesa di Davide Nicola in panchina, è vicino il primo colpo per gennaio. Jasmin Kurtic ad un passo dai rossoblù.

Napoli a caccia di un centrocampista per il mercato invernale. È ormai chiara la priorità del club per questa sessione di gennaio, con il club che sta valutando diverse soluzioni per soddisfare le richieste di Rino Gattuso. Il Mattino scrive :"Altra pista da seguire per l'immediato è quella di Erick Pulgar della Fiorentina" aggiungendo così anche il mediano della viola alla lista dei papabili acquisti del Napoli.

Ultimissime sulla panchina del Genoa. Si va sempre più verso la soluzione Davide Nicola (6 mesi di contratto più rinnovo in caso di salvezza). In caso di fumata bianca, secondo quanto raccolto da TMW - il nuovo tecnico domani sarà già a Genova.

La Roma è attenta alla situazione di Nahitan Nandez col Cagliari. Il centrocampista ex Boca Juniors potrebbe arrivare alla rottura col Cagliari e la Roma resta attenta e pronta ad intervenire. La concorrenza comunque non manca, con anche l'Inter che nelle ultime ore si è interessata alla vicenda.

Secondo la Gazzetta dello Sport, in ottica Napoli sono in forte rialzo le quotazioni di Stanislav Lobotka in vista del mercato di gennaio. Centrocampista slovacco del Celta Vigo, lo stesso giocatore avrebbe fatto capire al club galiziano la propria voglia di sposare la causa azzurra, anche se la clausola da 50 milioni frena la trattativa. Il Napoli non vuol spendere quella cifra e il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe studiando un'offerta da 3 milioni per il prestito con diritto/obbligo di riscatto a giugno fissato a 27 milioni.

Uno dei migliori di questo straordinario inizio di stagione della Lazio è senza dubbio Luis Alberto. Lo spagnolo è spesso decisivo con gol e assist, testimonianza di come la Lazio abbia fatto bene a trattenerlo in estate nonostante il pressing del Siviglia. La società ed il giocatore, intanto, continuano a lavorare al rinnovo di contratto: la trattativa va avanti, con l'obiettivo comune di posticipare l'attuale scadenza del 2022 al 2024.

La Roma ha un progetto ben preciso intorno al nome di Lorenzo Pellegrini, considerato centrale non solo per il presente ma anche per il futuro a lungo termine. La società sta trattando il rinnovo di contratto fino al 2024, senza clausola rescissoria (attualmente è presente e fissata a 30 milioni) e con la promessa di vestire presto la maglia più affascinante, la numero 10 rimasta in soffitta da quando ha smesso Totti. Un rinnovo da 3 milioni più bonus che nel pacchetto comprenda anche la fascia da capitano. Un investimento dunque non solo tecnico che permetterebbe al giocatore di diventare la faccia del club in campo e fuori. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.