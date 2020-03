Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’8 marzo

vedi letture

MILAN, BOBAN: “CON RANGNICK ACCORDO DA DICEMBRE”, IL MANAGER REDBULL: “NON È VERO”. NAPOLI, GATTUSO VERSO IL RINNOVO - Intervistato da Il Giornale, l'ormai ex dirigente del Milan Zvonimir Boban si è sfogato duramente dopo la risoluzione del suo contratto coi rossoneri. Due, in particolare, le frasi di maggiore impatto del croato: "La mia intervista è legalmente ineccepibile - ha affermato in merito alle dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport prima dell'addio - arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati. Non sapevo che fossimo in Corea del Nord. Rangnick? Avevano chiuso a dicembre senza dirci nulla". Il dirigente tedesco intervistato da Sport 1 ha smentito le parole del croato: “Non è assolutamente vero”.

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'incontro fra Gattuso e De Laurentiis a Castel Volturno non è stato casuale, le parti l’avevano programmato da tempo. Aurelio De Laurentiis ha voluto iniziare a sondare il proprio allenatore per capirne le intenzioni sul futuro. Rino Gattuso ne ha apprezzato il gesto, ma nella chiacchierata ha voluto anche chiarire alcuni punti che riguardano l’eventuale programma futuro. Insomma, un scambio di idee e di propositi, avvenuto alla presenza del vice presidente, Eduardo De Laurentiis, e dell’amministratore delegato del club, Andrea Chiavelli, che potrebbe aprire alla riconferma dell’allenatore per il prossimo anno. Il presidente ha voluto aspettare l’evoluzione del cambio in panchina per decidere se affidargli o meno il progetto futuro. L’impressione è che sarà proprio l’attuale tecnico a gestire il dopo rivoluzione, ovvero tutto quanto ci sarà di nuovo dall’inizio della prossima stagione. C’è arrivato a questa convinzione, De Laurentiis, dopo aver analizzato punto per punto l’importanza di Gattuso in questo Napoli.

Emre Can alla fine della scorsa finestra di mercato si è trasferito dalla Juventus al Borussia Dortmund e in Germania sembra essere tornato felice. Il centrocampista giallonero è stato intervistato su vari temi, mercato sorpreso, da Kicker: "Avevo tre offerte dalla Premier League, tra cui una del Manchester United. Ma non ci ho pensato neanche per un secondo, alla luce del mio passato al Liverpool. Ho sempre nutrito simpatia per il Borussia Dortmund. Volevo andare in un club che mi avrebbe fatto sentire importante, in cui io servo alla squadra. E qui è così. Il Dortmund è perfetto per me e io sono perfetto per il Dortmund. I soldi sono importanti (alla Juve e in Inghilterra avrebbe guadagnato di più, ndr), ma non sono tutto nella vita".

Il futuro di Allan potrebbe essere lontano da Napoli. Come si legge sulle colonne de Il Mattino, il primo approccio con gli agenti del centrocampista non è stato positivo. Un altro appuntamento è già stato fissato per la fine della stagione per discutere del rinnovo o della cessione. L'Everton di Ancelotti spinde per avere il mediano brasiliano con il Napoli che, a differenza dei mesi scorsi, potrebbe anche abbassare le pretese ed iniziare a trattare sulla base di 40 milioni di euro.

Al Real Madrid trova poco, pochissimo spazio Luka Jovic, pagato 60 milioni la scorsa estate per prelevarlo dall'Eintracht Francoforte. Nelle ultime partite l'attaccante serbo non è stato neanche convocato da Zinedine Zidane, a beneficio di Mariano Diaz, e per questo una rottura con il club spagnolo la prossima estate è una ipotesi che sta cominciando a prender corpo. In estate le Merengues potrebbero cederlo a prezzo stracciato.

Secondo Il Mattino, il centravanti piace da tempo al Napoli, che non ha smesso di monitorarlo anche dopo il passaggio alla Casa Blanca. Per questo - si legge - il club azzurro, che in estate potrebbe salutare Milik per acquistare un'altra punta, starebbe ancora pensando di portarlo alle pendici del Vesuvio.

MANCHESTER UNITED, RINNOVA MATIC. LIVERPOOL, WILSON PUÒ TORNARE PER RESTARE. CHELSEA SU HENDERSON - Nemanja Matic resta al Manchester United, nonostante un contratto in scadenza a fine stagione che aveva fatto presagire un addio a tre anni dal suo approdo. Ad annunciarlo è l'allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer dopo la vittoria nel derby col Manchester City: "Resterà qui, è sicuro al 100%. Il club ha trovato l'accordo con lui e quindi rimarrà da noi", le sue parole riportate dal Mirror.

Sei reti nelle 23 presenze con il Bournemouth. Harry Wilson, esterno d'attacco di proprietà del Liverpool, inizia ad avere i primi pretendenti per il mercato estivo. Secondo quanto riporta Liverpool Echo, la proprietà del gallese è quella di giocarsi la possibilità di rimanere alla corte di Klopp.

L'Everton si sta già muovendo per regalare a Carlo Ancelotti rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto rivela Sun on Sunday, i Toffees avrebbero messo nel mirino Allan Saint-Maximin del Newcastle.

Chelsea già attivo sul mercato. Secondo quanto riporta Star on Sunday, i Blues avrebbero posati gli occhi su Dean Henderson, estremo difensore del Manchester United in prestito allo Sheffield United.

Un nuovo allenatore per il Velez dopo la separazione con Gabriel Heinze. Ad un passo l’accordo con Mauricio Pellegrino, ex tra le altre di Inter e Leganes. Contatti in corso, parti vicine. Pellegrino verso il Velez...