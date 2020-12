Milan, da Ibrahimovic a Kjaer: il punto sul ritorno in campo degli infortunati

Dopo la sosta natalizia il Milan ieri ha ripreso gli allenamenti, e anche se la sessione a Milanello era facoltativa, quasi tutta la squadra si è presentata al centro sportivo. La buona notizia per Stefano Pioli è il rientro in gruppo per Simon Kjaer. Il difensore danese ha svolto quasi tutto l’allenamento insieme ai compagni e potrebbe essere convocato contro il Benevento o al massimo tre giorni dopo contro la Juventus. Dopo un mese di stop il difensore centrale più affidabile della rosa sta per rientrare, avendo ormai smaltito la lesione al bicipite femorale.

Ibrahimovic invece oggi si sottoporrà ad esami clinici per valutare lo stato del polpaccio. Se tutto dovesse procedere per il verso giusto, il rientro dello svedese sarebbe previsto per metà gennaio. Ibra ha messo la partita contro il Cagliari nel mirino, in programma il 18 gennaio. Nello stesso periodo dovrebbe tornare anche Bennacer, mentre per Gabbia si attende qualche giorno in più. Tra gli infortunati di recente c’è anche Samu Castillejo, uscito dall’ultimo match dell’anno contro la Lazio per un indurimento al flessore, ieri ha svolto lavoro personalizzato e la sua situazione verrà valutata quotidianamente.