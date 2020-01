© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spunta una nuova pretendente per Krzysztof Piatek, attaccante polacco del Milan. Stando a quanto riportato dal tabloid inglese The Sun l'ex Genoa sarebbe finito nel mirino del Newcastle, club di Premier League che nei giorni scorsi aveva avviato i contatti anche per Nikola Kalinic e per l'obiettivo di Inter e Juve Olivier Giroud. Steve Bruce, manager dei Magpies, pare aver palesato ottimismo circa il buon esito dell'operazione anche grazie al ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, che ridurrebbe di molto lo spazio a disposizione del polacco.