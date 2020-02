vedi letture

Milan, la Champions si allontana e anche il rinnovo automatico di Ibrahimovic

Con la zona Champions che si allontana per il Milan si complica anche la possibilità di confermare Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto riportato da SportMediaset, infatti, il rinnovo automatico di contratto dello svedese è legato alla qualificazione alla massima competizione continentale per club. Un'ipotesi, questa, che obbligherà dunque il Milan e l'attaccante a sedersi attorno ad un tavolo per capire se ci sono margini per il prolungamento dell'attuale matrimonio.