Milan, niente riscatto per Bakayoko: il centrocampista tornerà al Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Tiemoue Bakayoko è oramai scritto, racconta SportMediaset. Il Milan infatti avrebbe già deciso di non riscattare il suo cartellino dal Chelsea (riscatto fissato a 35 milioni) nonostante una evidente crescita sul campo nel corso della stagione. Oltre all'elevata cifra pattuita in estate il Milan non è convinto degli ultimi comportamenti del centrocampista (la polemica in coppia con Kessie post Lazio e il ritardo di ieri per l'allenamento), il quale aveva pure espresso i propri dubbi sulla permanenza dopo i fatti di razzismo delle ultime settimane. Per questo, secondo l'emittente, il suo futuro sarà sicuramente lontano dal Milan.