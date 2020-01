Milan attivissimo sul mercato in queste ore. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, l'ultima idea sarebbe uno scambio con la Roma: Cengiz Under in rossonero e Hakan Calhanoglu in giallorosso. Le valutazioni dei due giocatori, al momento, sono differenti (il classe '94 viene valutato 15-18 milioni di euro, il classe '97 capitolino molto di più), ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo con risvolti interessanti già dai prossimi giorni.