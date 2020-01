© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

0-0 alla prima del 2020 tra Milan e Sampdoria con le recriminazioni che sono però tutte per i blucerchiati che non hanno sfruttato molte palle gol e che alla fine hanno lasciato San Siro con l'amaro in bocca come detto anche da Claudio Ranieri nel post gara. Tanto lavoro da fare invece per Pioli al quale non è bastato l'arrivo di Ibrahimovic per risolvere i problemi.

STEFANO PIOLI 5,5 - Sceglie ancora una volta Piatek dal 1' al centro dell'attacco ma il polacco è apparso fin da subito molto nervoso a causa, probabilmente, della presenza di Ibrahimovic in panchina. Dopo 55' ha deciso di mandare in campo sia lo svedese che Leao che ha preso il posto di Bonaventura. Uno dei problemi continua a essere Suso, forse il peggiore dei rossoneri, rimasto comunque in campo per tutta la partita. C'è tanto lavoro da fare, il Milan visto oggi non può certo impensierire le squadre che lottano per l'Europa.

CLAUDIO RANIERI 6,5 - Il tecnico della Samp ha preparato al meglio la partita e si è visto fin da subito. Impensabile non concedere niente al Milan a San Siro ma i suoi hanno limitato al massimo gli attaccanti rossoneri. Torna a Genova con l'amaro in bocca per non aver vinto la gara, a causa degli errori sotto porta che pesano tanto. Se la sua squadra giocherà così anche in futuro non avrà comunque problemi a salvarsi. Il vento è cambiato da quando Ferrero gli ha affidato la panchina blucerchiata.