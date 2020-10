Milan-Spezia 1-0 al 57'. Leao rompe il ghiaccio su pennellata di Calhanoglu

Milan in vantaggio al 57'. Punizione di Calhanoglu eseguita perfettamente, il turco trova l'incursione di Leao che vince il duello con Chabot e in spaccata trova il gol dell'1-0. Primo gol in questo campionato per il portoghese, che prima di stasera aveva raccolto appena 7 minuti.