© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna in vantaggio la Lazio all'Olimpico. Al 61' è Milinkovic-Savic a segnare la rete del 2-1: cross di Acerbi dalla sinistra, la palla vaga in area di rigore senza che nessun difensore riesca a intercettarla; sulla sfera si avventa il centrocampista serbo, che anticipa Calderoni e deposita in rete.