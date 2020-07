Napoli, ADL svela: "Osimhen pagato 80 milioni complessivi. Con lo stipendio superiamo i 100"

"Innanzitutto è un giocatore che seguivamo da tempo. Lo voleva Gattuso per le sue qualità ma anche Giuntoli: mi hanno convinto a fare questo investimento da 70 milioni più 10 di bonus. Una cifra importante, che con lo stipendio del giocatore supererà abbondantemente i 100 milioni..." Parla così a Sky Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito all'acquisto - ufficiale da qualche ora - di Victor Osimhen: "Non ci dobbiamo aspettare tutto e subito, non fa 25 o 30 gol, ma dovrebbe esprimere un gioco per la squadra straordinario e far fare gol anche agli altri azzurri".